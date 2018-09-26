İmplant yapımında planlamaya dikkat

Burak Kapılı, implant yapımında planlamaya dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Uzman Diş Hekimi ve Çene Cerrahisi Uzmanı Burak Kapılı, “Günümüz diş hekimliğinin temel amaçlarının başında hastaların fonksiyon ve estetik beklentilerinin karşılanması gelmektedir. Birçok hasta kullanım kolaylığı, doğallığı ve psikolojik olarak kendilerini rahat hissettikleri gibi sebeplerden dolayı sabit protetik restorasyonları tercih etmektedir. Bu nedenle son yıllarda dental implantlar eksik dişlerin protetik olarak tedavi edilmesinde geleneksel sabit ve hareketli protezlere alternatif olmuşlardır. Dental implantlarıntercih edilmesinde ki artışa paralel olarak ta implantolojialanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler hızlanmış ve dental implantlar eksik diş tedavilerinde uygun vakalarda altın standart halini almıştır” dedi.

Başarılı bir implant cerrahisinin öncesinde doğru protetik planlamayı yapmanın en önemli olan unsur olduğunu ifade eden Kapılı, “İyi bir planlama yapmak için doğru radyolojik ve klinik muayene yapmak gerekmektedir. Yanlış yapılmış bir planlama hekim ve hasta için istenmeyen sonuçlar doğuracaktır. Hastaların genel sistemik durumunun değerlendirilmesinden sonra sert ve yumuşak dokularının analiz edilmesi, uygun kemik yapısı ve yumuşak doku profiline göre en doğru üst yapının planlaması gerekmektedir. Bu aşamada da ilerleyen teknolojinin yardımıyla artık üç boyutlu modellemeler, görüntüleme yöntemleri ve cerrahi kılavuzlar hekimlerin kullanımına sunulmuştur. Üç boyutlu tedavi planlaması aşamasında implant uygulanacak bölgedeki kemiğin genişliği, yüksekliği, açısı, yoğunluğu ve anatomik oluşumlar ile olan ilişkisi belirlenebilmektedir. Ağız içi CAD/CAM tarama sistemleri yardımı ile de yapılmak istenen protetik restorasyonların bilgisayar ortamında oluşturulması ve geliştirilen yazılım programlarının yardımı ile en doğru konumdaki implant planlamaları gösteren cerrahi kılavuzlar hazırlanabilmektedir. Bu hazırlanan kılavuzlar sayesinde yerleştirilen implantlar hem implant kemik uyumu hem de implant protez uyumu açısından en başarılı sonuçları vermektedir” açıklamalarında bulundu.