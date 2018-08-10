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10 Ağustos 2018 15:15

İnal’dan GHSİM’ye veda ziyareti

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Halil İnal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e veda ziyaretinde bulundu.

İnal’dan GHSİM’ye veda ziyareti

10 Ağustos 2018 15:15

Taşkesenligil, Erzurum’a önemli hizmetlerde bulunan İnal’a teşekkür etti.



Oldukça samimi bir ortamda geçen veda ziyaretinde konuşan Başsavcı Halil İnal, Erzurum’da görevini en güzel yapmanın gururu içerisinde Antalya’ya gideceğini belirterek, Erzurum’da çalıştığı süre içinde kurum ve kuruluşlarla hep dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.


İnal, “ Dadaşlar Diyarı Erzurum’daki görevimizi tamamlamanın huzuru içerisindeyim. Yeni görev yerimiz Antalya, inşallah burada da verilen görevlerin altından yüzümüzün akıyla kalkacağız. Görev sürem içerisinde bir çok kurum ve kuruluş ile hep iyi diyaloglarımız oldu. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Fuat bey ile de nezaket çerçevesinde güzel ilişkilerimiz oldu. Erzurum’dan ayrılmadan önce bir çok veda ziyaretimiz oldu. Şimdi de Fuat beye uğradık ve kendisine Allah’a ısmarladık, dedim” şeklinde konuştu.


Yeni görev yeri olan Antalya’daki çalışmaları öncesinde Başsavcı Halil İnal’a nezaket ziyaretinden ötürü teşekkür eden Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yeni görevinden dolayı tebrik etti.


Taşkesenligil “Başsavcımız Halil İnal’a yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.




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