İnce, "CHP’de karışıklık yok. Kılıçdaroğlu ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var" dedi.

Erzurum’a gelen İnce’yi ve yanındaki milletvekillerini CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, CHP Milletvekili Adayı Naci Turan ve partililer karşıladı. CHP İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Kampanyada sloganımız, ’Hepimizin Cumhurbaşkanı’ydı. Hepimizin Cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan memleketin sorunlarına kafa yoran 81 vilayeti karış karış dolaşan hepimizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan daha fazla 45 bin civarında oyumuz var ve yüzde 9,9 oranında aldık. Yani Erzurum’a gelseymişim barajı aşacakmışız" dedi.

"9 Eylül yapacağım kampanyanın açılışını ilk Erzurum’dan yapıyoruz"

9 Eylül’de başlatacakları ‘Türkiye’yi Gençlerle Yönetelim’ kampanyasının açılışını Erzurum’dan yapacağını belirten İnce, "9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum’da yapacağım. Bu kampanyanın adı Türkiye’yi Gençlerle Yönetelim kampanyası. CHP’nin şu anda 1 milyon 200 bin üyesi var, ben 9 Eylül 2018’den 9 Eylül 2019’a kadar yani 1 yıl içerisinde 18 yaş ile 35 yaş arasında 1 milyon 250 bin genci üye yapacağım. 15 milyon oy aldık hedefimiz 30 milyon oydur" ifadelerini kullandı.

"CHP’de karışıklık yok"

Son çıkan haberlere karşılık CHP’de herhangi bir karışıklığın olmadığını ifade eden İnce, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ağabey kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Eşlerimizle birlikte bir yemek yedik, ben genel başkana bir teklifte bulundum onu da basınla paylaştım. Karışma falan yok" dedi.

Daha sonra İYİ Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Muharrem İnce burada da açıklamalarda bulundu.

"Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım"

İnce, "Hepimizin Cumhurbaşkanı diye yola çıktık. CHP’nin adayıydım, tabi ki oy birliği ile beni aday gösterdiler. 41 yıl sonra 30 barajını geçtik. Önümüzde yerel seçim var. Bence bu ittifaklar devam etmelidir. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez. Bakarsınız 2 sene sonra oluverir. Yeniden Cumhurbaşkanı adayıyım" açıklamalarında bulundu.

İnce, daha sonra yanındakilerle birlikte Atatürk Evi’ni ziyaret etti.