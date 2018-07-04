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04 Temmuz 2018 18:01

İnce, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay çağrısı yapmayacağım’ açıklamasını değerlendirdi

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kurultay çağrısı yapmayacağım” açıklamasına ilişkin, “Bakalım yarın MYK var.

İnce, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay çağrısı yapmayacağım’ açıklamasını değerlendirdi

04 Temmuz 2018 18:01

Belki farkı sonuçlar çıkar, konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz” dedi.


Muharrem İnce, Erzurum’un tek CHP’li belediyesi olan Çat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya gelen İnce, Kadın Dinlenme Evi’nde kadınlarla sohbet etti. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın makamına da geçen İnce, buradaki çocukları yanına çağırarak bir süre sohbet etti. İnce, ziyareti sırasında basın mensuplarının Kılıçdaroğlu’nun ‘Kurultay çağrısı yapmayacağım, yerel seçimler var, onlara hazırlanacağız’ şeklindeki açıklamasıyla ilgili sorusu üzerine, “Bakarız, şimdi sayın genel başkanla basın yolu ile konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisi ile konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar, konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz, döndüğümde konuşurum, açıklamaları yaparız” dedi.


İnce, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.




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