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12 Haziran 2018 09:53

İntihara teşebbüste bulunan liseli kızın hayatını polis kurtardı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde inşaat halinde bırakılan ve akıbetinin ne olacağı belli olmayan binalar madde bağımlıları ve intihar edenlerin mekanı haline geldi.

İntihara teşebbüste bulunan liseli kızın hayatını polis kurtardı

12 Haziran 2018 09:53

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde çok sayıda intihar olayının yaşandığı New City’de inşaatın 5. katına çıkan liseli kızı polis ikna ederek aşağı indirdi.


Erzurum’da son zamanlarda intihara teşebbüs olaylarının mekanı haline gelen inşaat halindeki konutlar tehlike saçıyor. Son iki yıl içerisinde çok sayıda gencin atlayarak hayatlarını kaybettiği konutlar, hemen hemen her gün polisi seferber ediyor. Atıl durumda bırakılan New City’de bugün yine bir intihara teşebbüs vakası yaşandı. 16 yaşındaki liseli kız öğrenci ağlayarak binanın 5. katına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri son anda kıza müdahale ederek hayatını kurtardı. Aşağı indirilen genç kız önce hastaneye ardından ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Öte yandan konutların ya yapılmasını ya da tamamen yıkılarak temizlenmesini isteyen semt sakinleri, "Bu konutların hemen yanı başında okullar var. Öğrencilerimiz için oldukça tehlikeli. Burası sürekli madde bağımlıları, fuhuş ve intihar etmek isteyenlerin mekanı oldu. Çocuklarımız tehlike altında" diyerek yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.




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