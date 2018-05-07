IOC heyeti Erzurum’dan mutlu ayrıldı

IOC Diyalog heyeti kentten mutlu ayrıldı. Toplantı ve tesis gezilerinden bir hayli memnun kalan IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz’ın Dadaşlar diyarı ile ilgili olumlu görüşleri “Erzurum yeni bir tarih yazıyor” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Dünyanın yüksek irtifa kamp merkezlerinden biri olan, kış ve buz sporlarında Türkiye’nin başkenti olan Erzurum, kış olimpiyatları konusunda yeni bir tarih yazıyor.

2026 Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum, IOC ile diyalog görüşmelerine resmen başlarken, geçtiğimiz günlerde IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz, Türk heyeti ile bir araya gelerek diyalog sürecinde toplantılar yaparak tesisleri gezdi.

IOC’un iki önemli isminin Erzurum’dan şen ve mutlu ayrılması Türk heyetinin moralini yükseltirken, 2026 Kış Olimpiyatları içinde umutlandırdı. Daha önce 2011’de Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları (UNIVERSIADE) ile 2017 Avrupa Gençlik Kış Spor Oyunları Festivali ‘ne (EYOF) ev sahipliği yapan, bir çok uluslar arası müsabakalarını organize eden Erzurum, olimpiyat konusunda yeni bir hikaye yazmaya başladı.

ERZURUM’DAN MUTLU AYRILDILAR

IOC Kıdemli Baş Danışmanı Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz, Erzurum’da bulundukları süre içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Veli Ozan Çakır, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler, ilgili sporların federasyon temsilcileri ve diğer yetkililer ile yoğun toplantılar yaparken, tesisleri gezerek, Erzurum’dan mutlu ayrıldılar.

Diyalog süresince Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, IOC heyeti ile yakından ilgilendiler.

2026 ALINIRSA KIZAK PİSTİ YAPILACAK

Erzurum’daki spor tesislerini ve Kazım Karabekir Stadyumu’nu gezen IOC heyeti, uzun kulvar sürat pateni ve kızak pisti dışında Kış Olimpiyatları için Erzurum’da her türlü spor tesisisin mevcut olduğunu Türk heyetine iletirken, özellikle 2026’nın Erzurum’a verilmesi durumunda Kızak Pisti’nin yapılacağı belirtildi. Aday açıklandıktan sonra kızak pisti ve uzun mesafe sürat pateni salonu yapılacağı ifade edildi.

2026 Kış Olimpiyatları’nın Erzurum’a verilmesi durumunda madalya ve ödül töreni seremonilerinin yapılacağı alanları da gezen IOC heyeti, çifte minareli medreseyi oldukça beğendi.