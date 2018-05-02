IOC Heyetine Karadağ da eşlik etti

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Sway Otel’de ilk toplantısını yapan IOC yetkileri ve Türk heyetine, aynı zamanda Palkar Spor Kulübü Başkanı olan AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ da eşlik etti. Kış sporlarına olan ilgisiyle tanınan ve aynı zamanda Sürat Pateni dalında (Short Track) çok sayıda şampiyonluk derecesi bulunan iki sporcu babası olan Arif Karadağ, 2026 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları’nın Erzurum için tarihi bir fırsat olacağını söyledi.

IOC Kıdemli Başdanışman Gilbert Felli ve IOC Olimpiyat Adaylık Koordinasyon Proje Müdürü Pierre Dorsaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Veli Ozan Çakır, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkensenligil, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, KYK İl Müdürü Salih Kaygusuz ve 2017 EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan ile birlikte spor tesislerini gezen Karadağ, “Sadece bu tesisler bile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’a gösterdiği özen ve ilginin kanıtıdır” dedi.

Erzurum’da kış sporlarının gelişme ve kalkınma yolunda değerlendirilebilecek en önemli potansiyellerden birisi olduğunu dile getiren Arif Karadağ, “AK Parti hükümetleri sayesinde Erzurum bugüne kadar uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve talimatlarıyla Erzurum inşallah 2026 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları’na da ev sahipliği yapacak. Geldiğimiz nokta, AK Parti hükümetlerinin vizyonunu ve AK liderimizin Erzurum’a olan ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. Biz de bu ilgiye ve sevgiye mukabil kendisini hiçbir surette yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.