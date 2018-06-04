Kurucu başkan Mehmet Nuri Alim yeniden başkanlığa geçildi.

İPEKYOLUSİFED Başkanı Mehmet Nuri Alim, “Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük ve bağımsız federasyonu İPEKYOLUSİFED olarak bugün burada 1. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Bizlere gösterdiğiniz ilgi ve desteği hak etmek, yüksek çalışma azmi, üyelerine dokunan dinamik yapısı ile olaylara ve duruma göre değil ilkelere ve hedefe odaklanan bakış açısı ile daha yükseklere çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Divan başkanlığını Av. Selim Mesut Atılgan, Divan üyeliğini Öznur Özen ve Canan Bütün’ün yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Genel kurulda faaliyet hesap ve denetleme kurulu raporları okunarak ibrası yapıldı. Yapılan ibra sonunda faaliyet hesap ve denetleme kurulu raporları oy birliği ile kabul edilmesinin ardından seçime gidildi.

İPEKYOLUSİFED 1. inci genel kurulunu yaptığı Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde, tek liste halinde gidilen seçimde yeniden İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanlığına seçilen Mehmet Nuri Alim’in yönetimde; Şükriye Ferhan Şener, Zeynep Polat, Necdet Aydın, Mustafa Sönmez, Memet Kenger, Atilla Alim, Cemal Kalkan, Hakan Halis, Canan Bütün, Yaşar Aras, Zekiye Çomaklı, Ayfer Kayacı, Yasemin Açık, Selin Açık, Öznur Özen, Yunus Tekman yer aldı.

Denetleme Kurulu; Av. Selim Mesut Atılgan, Mükail Karabacak, Yusuf Kotan, Adnan Seçer, Selim Kırkyol ve Nuri Toparlak’tan oluşurken, Üst Kurul Delegeliğine, Mehmet Nuri Alim, Zekiye Çomaklı, Yasemin açık, Ayfer Kayacı, Yaşar Aras, Mustafa Sönmez, Atilla Alim, Cemal kalkan, Zeynep Polat, Canan Bütün, Şükriye Ferhan Şener, Dağhan Dilmaç seçildi.

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan ESGİAD Başkanı Mehmet Nuri Alim, “Hayat, geriye doğru anlaşılır, ileriye doğru yaşanır. Bu nedenle, önceki yılların değerlendirmesi her zaman önemlidir. Toplumlar, üstesinden gelemeyecekleri sorunları gündemlerine almazlar. Bugün burada hangi konuyu gündeme getiriyorsak, emin olun, her birinin üstesinden gelecek gücümüz de, azmimiz de vardır” dedi.

Alim konuşmasını şöyle sürdürdü; “Federasyonumuzda 3 kadın derneğimiz var amacımız kadınlarımızı Sanayide ve hizmet sektöründe hem girişimci hem de çalışan kadın sayısını artırmak, Çünkü eğitim ve ekonomik alanda güçlenen kadın, yaşamın tüm alanlarında daha etkin ve yetkin bir şekilde yer almaktadır. Kadın güçlenirse; girişimci kadın, iş kadını, çalışan kadın ve siyasetçi kadın sayısı da kendiliğinden artacaktır Yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi, bölgelerimizin ve ülkemizin de kalkınma dinamiklerini harekete geçirecektir. Sürdürülebilir bir büyüme ancak kentlerimiz ve KOBİ’lerimizin gelişmesiyle mümkündür. Kentlerimiz kalkınacak ki, bölgemiz ve ülkemiz kalkınsın.”