İPEKYOLUSİFED'den Aydın'a destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum ve diğer doğu illerinde doğalgaza indirim uygulanmasını istemesinin ardından ilk destek İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Mehmet Nuri Alim'den geldi.

Erzurum İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Başkanı Mehmet Nuri Alim, yapmış olduğu yazılı açıklamada “Başta ilimiz olmak üzere bölgemizin kış ayları çok soğuk ve sert geçmektedir buna istinaden Gümüşhane ve Bayburt' ta uygulanan yüzde 9 indirimin Erzurum ve Bölgemize de uygulanması için gerekli çalışmalar yapılması gerekmektedir” dedi.

Alim, sadece Doğalgaz değil kış aylarında daha çok tüketilen elektriğe de uygulanmasının elzem olduğunu belirterek, “Özellikle kış aylarında batıya orantılı olarak en az 3 katı daha fazla tüketilen Doğalgaz ve Elektrikte indirime gidilmesi Erzurum ve bölge halkı için can simidi olacaktır” dedi.

İPEKYOLUSİFED Başkanı Alim, Doğalgaz ve Elektriğe Son gelen zamanlardan sonra insanların daha çok zorlandığını belirterek, hem zor geçen kış şartları hem de Ekonomik olarak zar zor geçinen ilimiz ve bölgemiz halkının pozitif ayrımcılık yapılmasının gerektiğini, Doğalgaz ve Elektrik faturaları sadece cep değil aynı zamanda can yaktığını ifade ederek komşu illerimiz Gümüşhane ve Bayburt'a uygulanan indirimin kentimize ve bölgemize de uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Alim, “2021 yılında kadar geçerli olmak üzere Gümüşhane ve Bayburt' a 2017 yılında yapılan yüzde 9 indirimin; kış şartlarının daha çok soğuk ve sert geçtiği adeta hayatın durduğu, ekonominin iyi olmadığı ve en çok soğuk ve işsizlikten insan göçü veren Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Muş' a neden uygulanmıyor” diye konuştu.

İPEKYOLUSFED Başkanı Alim, “Bizler STK olarak anlayışımız hangi siyasi parti olursa olsun yapmış olduğu Doğruları destekler, yanlışları eleştirir ve çözüm yollarını sunarız, bu anlayış ile Erzurum MHP Milletvekili Kamil Aydın'ın TBMM kürsüsünden yapmış olduğu Doğalgaz indirimini gayet yerinde bir konuşma olduğunu belirtiyor bu yapılan haksızlığa karşı bir an önce dur denilmesi ve gerekli indirime gidilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.