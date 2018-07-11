İple yüz germe ile yüzdeki sarkmalara son

Fulya Tezel, iple yüz germe hakkında bilgiler verdi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “İplikler kullanılarak yüz germe tekniği son zamanlarda giderek artan oranlarda kullanıma girmiştir. Özellikle gerçek gözle görülebilir ve doğal sonuç arayan hastalar için kesisiz ve kısa sürede uygulanabilmesi bu uygulamaların popülaritesini arttırmıştır. Yüzünde sarkmalar ve hacim kaybı olan herkes bu uygulamadan faydalanabilir. Özellikle 30 yaş üstü orta yüz sarkmaları, çene hattında sarkmaları olan, boyunda gevşek doku problemleri ve kaş düşüklüğü olan hastalar faydalanabilir. Uygulama öncesi sorunlu bölgelerde gerekli bölgeler işaretlenir. İhtiyaca göre kullanılacak koni sayısı ve asma tekniği kişiye özel olarak belirlenir. İplerin giriş ve çıkış bölgelerine bölgesel anestezi yapılıp cildin temizliği tamamlandıktan sonra 30 dakika gibi kısa bir sürede uygulama sonlandırılır” dedi.

Uygulama sonrası hastaların sosyal hayatına hemen dönebildiğini ifade eden Tezel, “Uygulama sonrasında giriş ve çıkış noktalarına 5 gün boyunca günde 2 kere antibiyotikli krem sürülmelidir; 5 gün boyunca yüz üstü yatılmamalı; 3 hafta boyunca aşırı hareketlerden kaçınılmalı ( sakız çiğnemek, elma yemek gibi).3 hafta boyunca masaj yaptırılmamalı, spor yapmamalı ve güneşten korunmalıdır. Yapılan bölgelerde ödem, şişkinlik, deri düzensizliği, gamze oluşumu görülebilir. Bu etkilerin hepsi birkaç gün içerisinde geçmektedir. Yaşla birlikte yüzümüzdeki kolajen miktarının azalması ile birlikte yerçekiminin etkisiyle orta yüz bölgemiz aşağı doğru hareket etmekte; yüz ovalitemiz bozulmakta ve yüzümüzde sarkmalar meydana gelmektedir. İple yüz germe, cerrahi uygulama istemeyen hastalarımızın yarım saat kadar kısa sürede sarkan bölgelere yerleştirilen ipler sayesinde askıya alınma yöntemidir. İple yüz germe işlemi için üretilmiş birçok farklı ip bulunmaktadır. Bu iplerin en önemli özelliği insan dokusu ile uyumlu olmaları ve zamanla cilt altında erimeleridir. Bu ipler erirken kolajen yapımını uyarmakta böylece cildin kalitesini arttırmaktadır. Başlıca kullanılan iki çeşit ip bulunmaktadır. Bunlar ‘Polilaktik asit’ ve ‘Polidioksan (PDO)’ dır. Bu iplerin cilt altında erime süreleri ortama 8-12 haftadır. Her iki ipte insan dokusuyla uyumludur” diye konuştu.

İple yüz germe, iple yüz asma, iple gençleştirme, ameliyatsız yüz germe, ameliyatsız gençleşme, iple yüz germe tedavisi, v-lift, ultra v-liftin iple yüz askı olarak isimlendirildiğini kaydeden Tezel, “İşlem öncesinde hastanın yüzü değerlendirilir. Sarkmanın derecesine göre yüzün vektörel olarak toparlanacağı bölgeler işaretlenip uygulamaya başlanır. Öncelikle yüz steril olacak şekilde temizlenir. İplerin uygulanacağı noktalar iğne ile uyuşturulur. Derinin yaklaşık 5mm altındaki bağ dokusuna ipler yerleştirilir. Sonrasında gerekli germe yapıldıktan sonra ipler kesilir. Uygulama bölgelerine işlem öncesinde lokal olarak uyuşturulduğu için hasta ağrı hissetmez. Yapılan çok sayıda uygulamada ve bilimsel çalışmalarda herhangi bir yan etki görülmemiştir. İşlemden sonra uygulama yapılan alanlarda şişlik, morarma, hassasiyet ve ağrı olabilir. İplik iğnelerinin girdiği alanda gamze denilen minik çukurcuklar oluşabilir. Tüm bu değişiklikler 3-5 günde geriler. Yerleştirilen ipler zamanla deri altında emilmektedir. Dolayısıyla belli periyodik aralıklarla yapılmalıdır. Uygulama bölgelere işlemden sonra kısa süreliğine soğuk uygulama yapılmalıdır. Böylece morarma ve şişlik gibi yan etkilet azaltılmış olur. İşlem sonrasında iplerin giriş yerlerine 5 gün süreyle antibiotikli krem uygulanmalıdır. Hastaların uygulama bölgelerinde azda olsa hassasiyet olabilir. bu hassasiyeti azaltmak için birkaç gün ağrı kesici ilaç kullanılabilir. Yerleştirilen iplerin tam olarak dokuya yerleşebilmesi için uygulama sonrasında 3 hafta süreyle yüz masajı, spor, sauna/hamam, aşırı çene hareketleri(çiğneme, konuşma), diş operasyonu yasaklanmalıdır” açıklamalarında bulundu.