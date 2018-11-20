İran Başkonsolos Soltanzaden'den Başkan Bulutlar'a ziyaret

Sajad Soltanzaden, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutları makamın da ziyaret etti.

İkili görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Erzurum'un Tarihi İpek yolu üzerindeki bir geçiş noktası olduğuna dikkat çeken Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Tarihi bağları çok eskilere dayanan ülkelerimizin ekonomik ve kültürel ilişkilerini mutlaka geliştirmeliyiz. Erzurum da Tebriz kapı bölgemiz var. Bu adı İran Tebriz'den almıştır. Eskiden deve kervanlarıyla İran'dan gelip Erzurum Tebriz kapıda ticaret yapılırmış bu ticareti günümüz şartlarına göre mutlaka geliştirmeliyiz ”dedi. İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzaden ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İşbirliği için zemin hazır ve potansiyelin mevcut olduğuna vurgu yapan Başkonsolos Dr.Soltanzaden,“ İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak bana ticari ve ortak ilişkileri geliştirmek için yetki verilmiştir. Bu yetkiyi en iyi şekil de değerlendirerek Erzurum da ticaret ve kültürel anlamda daha da güçlendirebiliriz. Erzurum kardeş şehir Tebriz'e daha sık gidip gelmenizi bekliyorum. Bizler Türkiye'yi ve Erzurum'u çok seviyoruz.” diye konuştu.

İkili daha sonra günün anısına birbirlerine hediyeler takdim ettiler.