İran Başkonsolosu Hüseyin Kasımi’den Rektör Çomaklı’ya veda ziyareti

Dr. Ömer Çomaklı’ya veda ziyaretinde bulundu.

İran ile Erzurum arasında tarihten gelen önemli bağlar olduğunu ifade eden Rektör Çomaklı: “Türkiye ile İran, sosyal ve kültürel anlamda yapmış oldukları paylaşımlarla aradaki bağı daha da kuvvetlendirmelidir. Üniversite olarak bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, öğrenciler vasıtasıyla sürekli gönül köprüleri kuruyoruz. İranlı öğrencileri üniversitemizde misafir ettiğimiz gibi kendi öğrencilerimizi de İran’a göndererek orada eğitim almalarına imkân tanıyoruz. Ayrıca Edebiyat Fakültemiz bünyesinde bulunan Fars Dili ve Edebiyatı bölümüyle Fars kültürünün, klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yaparak, bu dillerdeki kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceliyoruz. Bu sayede Türkçemiz gibi kadim bir dil olan Farsça’nın öğrenilmesine fırsat tanıyoruz. Bu vesileyle İran Başkonsolosu Hüseyin Kasımi ve Kültür Ataşesi Hasan Didban’a, Erzurum’da bulundukları görev süreleri boyunca Türkiye-İran ilişkilerinin güçlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erzurum’da bulundukları süre boyunca kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ifade eden Kasımi ile Didban, iki ülke arasında özellikle son yıllarda önemli ilişkiler kurulduğunu, bu ilişkilerin kendilerinden sonraki bürokratlar ile güçlenerek devam edeceğine inandıklarını, bu sayede diplomatik ve kültürel ilişkilerin verimli bir şekilde sağlanacağını ifade ettiler. Türkiye’de edindikleri güzel izlenimleri İran’da anlatarak, Türk kültürünün bu topraklarda tanınmasına yardımcı olacaklarını belirten Başkonsolos Kasımi ile Ataşe Didban, görev yaptıkları süre boyunca gösterdiği yakın ilgiden ve hoşgörüden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ettiler.