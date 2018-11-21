İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti

Sajad Soltanzadeh Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, dost ve kardeş ülke İran'la her alanda mevcut iyi ilişkilerinin artarak devam ettiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyetinin Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Erzurum Valisi Okay Memiş'e nezaket ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye ile İran'ın dost ve kardeş iki olduğunu belirterek, mevcut ilişkilerin artarak devam etmesine ve iki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

AYNI COĞRAFYADA YAŞAYAN İKİ MÜSLÜMAN TOPLUMUZ

Ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Vali Memiş, “İran, bizim yakın komşumuz ve dostumuz olan, aynı ortak coğrafyada yaşadığımız, ortak kader birliğimiz olan sevdiğimiz, saydığımız bir devlettir” dedi.

İran'ın bütün vatandaşlarıyla beraber, çok önemsediklerini, tarihten beri güzel komşuluk ilişkilerimiz olan bir ülke olduğunu söyleyen Vali Memiş, şöyle konuştu; “İlişkilerimizin artarak devam etmesini gönülden temenni ederim. Uluslararası alanda bir takım sorunlarla karşı karşıya olduğunuzu takip ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da İran'a uygulanan ambargoyla ilgili olarak, bizim komşu ülkemiz olmasını ve özellikle enerji konusunda ki gayretlerinden dolayı da memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Biz aynı coğrafyada yaşayan Müslüman iki toplumuz. Biz bütün İranlıları kardeşimiz olarak görüyoruz. Uluslararası alandaki birtakım olumsuz rüzgârlara rağmen, bu iki devletin daha çok daha iyi ilişkililer içinde olması lazım. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Dünya beşten büyüktür' ifadesi son derece önemlidir. Tebriz ve Erzurum iki kardeş şehirdir. Daha önce seferleri olan Tebriz Erzurum uçak seferlerinin de tekrar başlamasını arzu etmekteyiz” dedi.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından söz alan Başkonsolos Dr. Sajad Soltanzadeh ise, Erzurum'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin daha da sıklaşmasını arzu ettiklerini söyledi.