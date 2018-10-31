İran'dan Almanya'ya giden kan yüklü tır alev alev yandı

İran'dan Almanya'ya giden ve dorsesinde içerisinde dolu kan torbaları bulunan tır alev alev yandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesi ile İran transit Yolu İğdeli Köyü yol ayrımı mevki'inde gece saatlerinde meydana gelen yangında, Erzurum istikametine giden Mehmet Albayrak idaresindeki içerisi dolu kan torbalarıyla yüklü 31 HB 307 plakalı tır bir anda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Sürücü tırı emniyet şeridine çekerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Horasan İlçe İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangından dolayı tır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken Horasan- Ağrı yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yangının söndürülmesiyle trafik tekrardan normale döndü.

Tırın dorsesindeki içerisi dolu kan torbalarının gümrük onaylı olduğu ve İran'dan Almanya'ya götürüldüğü belirtildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri sabah saatlerine kadar olay yerinde nöbet tutarak, incelemelerde bulundu.