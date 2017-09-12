İş merkezleri cıvıl cıvıl oldu

Cumhuriyet İş Merkezi’nden başlayarak Kızılay ve Çaykara iş merkezleriyle devam eden çalışmaların ardından yapılan ışıklandırma sistemi, adeta göz kamaştırıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu çalışmanın kapsamını daha da genişleterek şehrin geneline yayma çağrısında bulundular.

Cumhuriyet, Çaykara ve Kızılay iş merkezlerinin cephelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları, Cumhuriyet Caddesi’ne ayrı bir renk kattı. Bina giydirme işlemlerinin ardından kaldırılan tabelaların yerine son derece estetik ışıklandırma sistemi getirilirken, bu çalışmayla söz konusu iş merkezlerinin çehresi bütünüyle değişti. Özellikle Çaykara İş Merkezi’ne bambaşka bir hava katan ışıklandırma sistemi, söz konusu mekanlardaki büro ve dükkanları da cazip hale getirdi. Şehrin adeta parlayan birer yıldızı haline iş merkezleri, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bölgede hayata geçirilen mini meydan projeleriyle dikkat çekmeye başladı.

ŞEHİR MERKEZİ AYRI BİR RENK KAZANDI

Cumhuriyet, Çaykara ve Kızılay İş Merkezi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde başlattığı estetik seferberliğin son derece isabetli olduğuna dikkati çekerek, "İş merkezlerinin çehresi bir anda değişti. Hem estetik açıdan bir uyum geldi, hem de ışıklandırma sistemi sayesinde cadde ayrı bir renk kazandı. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz" dediler.

Erzurum’un şehir merkezinin Cumhuriyet Caddesi olduğunu ve nüfus yoğunluğunun da bu bölgede bulunduğunu anlatan iş merkezi sakinleri, "Hepimizin için böyledir; başka bir şehre gittiğimizde ilk önce şehir merkezini merak eder ve şehrin puanını ona göre veririz. Açıkçası Erzurum şehir merkezi felaket bir durumdaydı. İş merkezlerinin yüzünü kaplayan tabelalar yüzünden fevkalade çirkin bir görüntü kirliliği vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması sayesinde hem tabela kirliliği ortadan kalktı, hem de şehir merkezi cıvıl cıvıl bir görünüme kavuştu" diye konuştular.

DİĞER İŞ MERKEZLERİ DE YAPILSIN

Öte yandan vatandaşlar da, şehir merkezinde başlatılan bu çalışmanın sadece söz konusu iş merkezleri ile sınırlı kalmaması çağrısında bulunarak, uygulamanın şehir geneline yayılmasını istedi. Şehir merkezinde bakımsızlık yüzünden çirkin bir görünüme bürünen başka iş merkezlerinin de bulunduğunu dile getiren vatandaşlar, bu iş merkezlerinin de Büyükşehir Belediyesi’nin estetik seferberliğinden nasiplenmesi gerektiğini kaydettiler.

Vatandaşlar, "Kim ne derse desin, imaj çok önemlidir. Şehir merkezinin imajı ise, aynı zamanda şehrin iddiasını gösterir. Açık konuşmak gerekirse, Erzurum’un şehir merkezi yıllardır berbat bir durumdaydı, kötü yapılar ve çarpık yapılaşma bir tarafa, iş merkezlerinin duvarları bile dökülüyordu. Şimdi şehir merkezi şekle girmeye başladı, umuyoruz çalışmaların arkası gelir ve Erzurum’un vitrinine çekidüzen verilir" dediler.