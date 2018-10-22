İş verenler ile iş arayanlar bu fuarda buluşuyor

Erzurum'da 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde ‘Bu fuarda iş var' sloganıyla düzenlenecek olan 7. İstihdam Fuarı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erzurum Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı iş birliği ile 24-25 Ekim 2018 tarihinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde “ Bu fuarda iş var” sloganıyla 7. İstihdam fuarı ve kariyer günleri etkinliği düzenlenecek. Gerçekleştirilecek olan etkinliğe Erzurum'dan 65 firma katılacak.

Etkinlikte iş gücünü arz edenler ile iş gücü talep edenleri, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sanayici ve işletmecileri iş birliği içinde buluşturmak, mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları konusunda taraflar arasındaki bu iş birliğini kalıcı ve kurumsal hale getirmek amaçlanıyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Recep Demir iş arayanlar ile iş verenlerin bu fuarda buluşacağını ifade ederek “ Bütün iş arayanları bu fuarımıza bekliyoruz. İş verenlerle iş arayanlar bizzat aynı mekanda buluşturacağız. İş arayanlara eğitim desteği de vererek yardım etmeye çalışacağız kim hangi tip iş arıyor ne istiyor bunları göz önüne alarak iş arayanlarla verenleri aynı mekanda toplayacağız. Bütün iş arayan vatandaşlarımızı, üniversite öğrencilerimizi buraya bekliyoruz” dedi.