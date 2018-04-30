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30 Nisan 2018 13:32

İşadamı Serkan Kasil AK Parti’den aday adayı oldu

Erzurumlu işadamı Serkan Kasil, 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimler için AK Parti’den Erzurum milletvekili aday adaylığına başvurdu.

İşadamı Serkan Kasil AK Parti’den aday adayı oldu

30 Nisan 2018 13:32

AK Parti Genel Merkezi’nde başvurusunu yapan Serkan Kasil, “Doğru siyaset ilkesiyle yola çıktım” dedi.


Erzurum ve ilçeleri başta olmak üzerine Türkiye’nin birçok kentinde başarılı işlerin altına imza atan İnşaat Mühendisi Serkan Kasil, siyasete AK Parti saflarında girdi. AK Parti’den Erzurum milletvekili aday adaylığına başvuran Serkan Kasil, “İş dünyası ve sektörümüzdeki bilgi ve tecrübelerimizi siyasete taşımak ve ülkemizin geçtiği zor süreçte aktif rol almak için aday adayı olmaya karar verdim. İlkemiz ve sloganımız ‘doğru siyaset’ olacak. Bu ilke doğrultusunda çalışacağız. Hemşehrilerimizin desteğini bekliyorum” dedi


SERKAN KASİL KİMDİR?


1975 yılında Erzurum’da doğdu. İlk-orta-lise tahsilini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü dereceyle bitirdi. 2000-2002 yılları arasında Eser Müşavirlik Mühendislik A.Ş.’de 2 yıl baş mühendis olarak görev yaptı. 2002 yılında kendi şirketini kurarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki taahhüt işlerini yapmaya başladı. İngilizceyi iyi derecede bilmekte ve mesleğiyle ilgili tüm bilgisayar programlarına da hakimdir. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.




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