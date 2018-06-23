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23 Haziran 2018 11:30

İşçilere gece yarısı davul zurnalı moral desteği

Erzurum Oltu-Narman karayolunda gece yarısı yolu trafiğe kapatarak çalışmalarını sürdüren işçiler 35 ton ağırlığındaki köprü kirişlerini davul zurna eşliğinde koydu.

İşçilere gece yarısı davul zurnalı moral desteği

23 Haziran 2018 11:30


Oltu-Narman karayolunda bulunan iki köprünün kirişlerinin koyulması çalışmasında işçiler gece yarısı yolu trafiğe kapatarak çalışmalarını sürdürdü. Karayolunun 14. ve 18. kilometresinde yapılan köprü çalışmasında davulcu Tayfun Akyüz ve zurnacı Hüseyin Başar işçilere davullu zurnalı moral desteği verdi. Akyüz ve Başar, işçiler için Türkiyem ve Köroğlu parçalarını çaldı. 35 ton ağırlığındaki köprü kirişlerini davul zurna eşliğinde koyan işçiler, ilk defa böyle neşeli çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Karayolları Kontrol Teknikeri Yahya Duman, "Köprüler Baş Mühendisi Hacı Emin Topçu’nun talimatıyla halkımızı mağdur etmemek amacıyla gece yarısında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.


Yol kapandıktan sonra gelen araçlardaki vatandaşlardan Kadir Akyüz ise "Devletimizden Allah razı olsun yolumuzu genişletiyorlar, bizler için gece gündüz çalışıyorlar" ifadelerini kaydetti.




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