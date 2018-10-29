Işıltılı bakışlar hayal değil

Gözaltı dolgularının, gözaltında ki hacim kayıpları, çukurluklar ve morluklar için kullanılan bir uygulama olduğunu belirten Medikal Estetik Uzmanı Doktor Jale Şenyurt, “Yaşın artması, genetik faktörler, alkol kullanımı, uyku problemleri gibi faktörler bu sorunlara zemin hazırlar. Oluşan bu sorunların çözümünde en rahat yöntemlerin başında gözaltı ışık dolgusu tedavisi gelir. Bu işlemle göz altlarında sağlıklı, aydınlık ve dinç bir görüntü meydana gelir. Kısa süren ve etkisini hemen gösteren bir uygulama olmasıdır. Ayrıca etkisi kaybolduğunda tekrar uygulanmasında bir sakınca yoktur.” dedi.

Medikal Estetik Uzmanı Doktor Jale Şenyurt, göz altlarında ilerleyen yaşla birlikte çökme, şişkinlik, morluk ve torbalar oluşmaya başladığını ifade ederek, “Bunlar büyük %90 oranda genetik sebeplerle kendini belli etmeye başlarlar. Fakat genetik faktörler dışında bu etkileri hızlandıran durumlar vardır. Alkol tüketimi, uyku pozisyonu, uyku problemleri ve alerjiler gözaltı sorunlarını tetikler. Gözaltı ışık dolgusu bu problemleri çözmeye yönelik uygulanan işlemdir.

Gözaltı ışık dolgusu sonrasında daha genç ve dinç bir görünüm elde edilir. Göz çevresi cildini yeniden yapılandırmak ve yeni bir ışık yansıması vermek için yapılan bir uygulamadır. Göz çevresi ince kırışıklıklarını ve kaz ayağı çizgilerini doldurmak için de kullanılır. Cilde ışığı yansıtma kapasitesini geri vermek için mezoterapi ve dolgu teknikleri arasında yeni bir konseptdir.

İçeriğindeki hyalüronik asit ve yeniden yapılandırma kompleksi (8 amino asit, 3 antioksidan, mineral ve vitaminler) sayesinde cildin nemlenmesine ve onarılmasına yardımcı olur. Göz çevresindeki çukurlar ve çökmeler bu uygulamayla azaltılıp, ciltteki ufak kusurlar düzeltilip saklanabilir. Üç hafta aralıklı 3 seansla etkili ve basit bir uygulamadır. Birinci uygulamadan itibaren gözle görülür sonuçlar ortaya çıkar.

Bu özel göz çevresi mezoterapi uygulaması sonunda sıklıkla gördüğümüz sonuçlar; ciltte sıkılaşma, tekrar nemlenme, göz altı mor halkalarda açılma (ışığı yansıtma etkisi), alt derinin tekrar yoğunlaştırılması sonucu kırışıklıkların azalmasıdır” diye konuştu.