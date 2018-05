İskoç Müzisyen Paul Dwyer, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Türkiye’de 75 il gördüğünü ve dört sene boyunca Anadolu’yu gezerek müzik programları yaptığını dile getiren Paul, her gitti yörede oraya has bir türkü seslendirerek Türk kültürünü benimsediğini söyledi. Atatürk Üniversitesinde düzenlenen böyle bir programda yer almaktan oldukça mutlu olduğunu söyleyen Paul Dwyer, öğrenciler ile bir araya geldiği her konser öncesi heyecanlandığını ifade etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Paul, Veteriner Fakültesinin hazırlamış olduğu bu buluşmaya sağladığı katkı ve göstermiş olduğu misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkürlerini iletti.

Türkiye de kaldığı süre boyunca Türkçeyi öğrenerek oldukça güzel konuşan Paul Dwyer’ı kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: “Ülkemizde yaşayıp dilimize ve kültürümüze saygı duyarak türküler seslendiren Paul Dwyer’a bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Toplumsal ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesi ancak karşılıklı hoşgörülü ile mümkündür. Bu sayede insanlar birbirleriyle kolayca iletişim kurabilirler. Bizim de geleneğimizde farklılıkları reddetmeden, farklılıklar üzerinde birlik sağlanmaktadır. Bu bağlamda üniversitemize gelen Paul Dwyer’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaretin ardından Paul, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen Veteriner Fakültesinin mezuniyet konserine katılarak Türkiye’nin çeşitli yörelerinden seçme türküler seslendirdi.