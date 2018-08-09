İŞKUR İl Müdürü Demir, teşvik uygulamalarını anlattı

Seferberlik kapsamında imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave her bir çalışan tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanıyor.

İş Kur tarafından uygulanmakta olan işbaşı eğitim programlarının süresi 2018’de Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

İki yıl süreli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) ile işveren örgütlerimizle iş birliği içerisinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Recep Demir, Şube Müdürleri Halil İbrahim Coşkun, Yahya Kalkan ve Kemal Keleş İş Kur çalışma salonunda konuya ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür vekili Recep Demir, iş istihdamı teşvikleri işbaşı eğitim programları, işbaşı eğitim program sonrası prim teşviki, Genç ve kadın istihdamı teşviki, Engelli çalıştırma teşviki, İlave istihdam teşviki, Bir senden bir benden istihdam teşviki, Asgari ücret desteği gibi ana başlıklar altında basın mensuplarına bilgi verdi.

Demir, özellikli olarak Erzurum ve civarında işveren kişilerin en çok zorlandıkları alanların başında kalifiye işçi, yeterli belgeleri alamayan işçi, iş beğenmeme konularında zorlandıklarını belirtti.

Engelli istihdamı desteklemek amacıyla, en az (yüzde 40) engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere yönelik İŞKUR tarafından sağlanan kendi işini kurma hibe desteği 2018 yılında 36 bin TL’den 50 bin TL’ ye yükseltildiğini belirten Demir, “18-25 yaş arası gençlerimiz kayıtlı çalışmaya başladıklarında artık yetim aylıkları kesilmeyecektir. Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerimizin de kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal edilmeyecektir” dedi.

Ana maddelerden birisi olarak ön plana çıkan “Bir Seden Bir Benden Teşviki” hakkında da açıklamalarda bulunan Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Recep Demir, “Dolayısı ile bu sektörlerde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. İmalat ve bilişim dışındaki sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olacak. Teşvik kapsamındaki sigortalılarda; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmesi şartı aranıyor" dedi.

Teşvik uygulaması ile küçük esnaf ve ticaret erbaplarına devlet tarafından destek sağlanacağı, bu kapsamda 1 ile 3 çalışanı olan imalat iş yerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arası gençlerin ücret, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay devlet tarafından ödeneceğini belirten demir, “İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup, 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında işe alınan kişileri kapsayan uygulamada işe alınacak kişide işe giriş tarihi itibariyle işverenin birinci derece kan veya kayın hısım ya da eşi olmaması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması gerekiyor. İş yeri açısından aranan şartlar ise imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olan işverene ait iş yeri olması şartı aranıyor. İş yerinin prim borcu, idari para cezasının bulunmaması ve sigortasız işçi çalıştırmaması ve bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması gerekiyor” dedi.