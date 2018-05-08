İŞKUR Teşvikleri Oltu’da anlatıldı

Toplantının açılış konuşmasını Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yaptı. Ardından Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Recep Demir, teşvikler hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya katılan Oltulu esnafa ve İŞKUR elemanlarına başlıklar altında yapılan sunumla bilgi verildi.

İş Kurumu İl Müdürü Demir, İşbaşı Eğitim Programı (İEP) İşbaşı Eğitim Programı Sonrası prim teşviki, Genç ve Kadın istihdamı teşviki, Engelli Çalışma Teşviki ve istihdam teşviki, Bir senden bir bende istihdam teşviki ve Asgari ücret desteği hakkında bilgiler aktardı.

Toplantıya katılan Oltulular ise “Çok güzel teşvikler var iyi ki toplantıya katıldık haberdar olduk” dediler.