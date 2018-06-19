İşleyen ailesinin acı günü

Yakup İşleyen’in babası Dursun İşleyen Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Oltu’da uzun yıllardır doktorluk yapan ve ilçe halkı tarafından sevilip sayılan Yakup İşleyen’in babası Dursun İşleyen 93 yaşında hayatını kaybetti.

Önceki gün Olur ilçesine bağlı Atlı Mahallesindeki evinde kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Dursun İşleyen’in cenazesine Oltu’dan da kalabalık bir topluluk katıldı.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atlı Mahallesi mezarlığında toprağa verilen Dursun İşleyen, 5 çocuk babasıydı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Dursun İşleyen, çevresi tarafından oldukça sevilen ve hürmet edilen birisi olarak tanınıyordu.