İspir müzesine kavuşuyor

İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, 20 yıl önce Fransa'da gördüğü müzeyi İspir'de açmaya hazırlanıyor.

İspir ilçe merkezi ve 174 mahallelerinden topladıkları 250 envanterleri ilçe merkezindeki kent müzesinde sergileyecekler. Belediye Başkanı Osman Çakır, üçüncü dönem İspir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirterek, “Bu açacağımız müze 20 yıl önce Fransa'ya gitmek nasip oldu orda görmüş olduğum müzeye merak saldım. Eskiden kullanılan tarımsal aletleri sergileyen bir müze gördüm, ben uzun zamandan beri aklıma koymuştum. Allah fırsat verdi bugün bu müzemizi açmaya hazırlanıyoruz. Niyetimiz şu gelecek nesillere büyük dedelerimizin hangi şartlarda hangi aletlerle tarım yaptıklarını geçmişi geleceğe taşımak. Ahşaptan bir bina yaparak yöresel tarih kültür müzesi yaptık. Ayrıca tablo resimlerimizi Türkiye'nin en ünlü ressamlarına tarihi eserlerimizi çizdirdik. Müzemizi gelecek nesillere ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Müze sorumlusu Köksal Sayın ise, “İlçemizden ve mahallelerimizden topladıklarımız 125 eski tarım aletleri topladık. Müzemize yerleştiriyoruz yakın zamanda müzemizi açarak vatandaşların hizmetine sunacağız” diye konuştu.