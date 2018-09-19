İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İspir müzesine kavuşuyor

İspir Belediyesi Etnografya müzesini açmaya hazırlanıyor.

İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, 20 yıl önce Fransa'da gördüğü müzeyi İspir'de açmaya hazırlanıyor.


İspir ilçe merkezi ve 174 mahallelerinden topladıkları 250 envanterleri ilçe merkezindeki kent müzesinde sergileyecekler. Belediye Başkanı Osman Çakır, üçüncü dönem İspir Belediye Başkanlığı görevini sürdürdüğünü belirterek, “Bu açacağımız müze 20 yıl önce Fransa'ya gitmek nasip oldu orda görmüş olduğum müzeye merak saldım. Eskiden kullanılan tarımsal aletleri sergileyen bir müze gördüm, ben uzun zamandan beri aklıma koymuştum. Allah fırsat verdi bugün bu müzemizi açmaya hazırlanıyoruz. Niyetimiz şu gelecek nesillere büyük dedelerimizin hangi şartlarda hangi aletlerle tarım yaptıklarını geçmişi geleceğe taşımak. Ahşaptan bir bina yaparak yöresel tarih kültür müzesi yaptık. Ayrıca tablo resimlerimizi Türkiye'nin en ünlü ressamlarına tarihi eserlerimizi çizdirdik. Müzemizi gelecek nesillere ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.


Müze sorumlusu Köksal Sayın ise, “İlçemizden ve mahallelerimizden topladıklarımız 125 eski tarım aletleri topladık. Müzemize yerleştiriyoruz yakın zamanda müzemizi açarak vatandaşların hizmetine sunacağız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.