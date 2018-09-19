İspir'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü İspir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İlçe Hükümet konağı önünde düzenlenen törene İspir Kaymakamı Faruk Erdem, Belediye Başkanı Osman Çakır, Gazi Ali Bağcı, kurum ümirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Asteğmen Hasan Ofluoğlu yaptı. Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi olduğunu vurgulayan Ofluoğlu, "Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin, tüm kahramanlarımızın emanetidir. Şehitler ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın semboller olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır. Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, onların büyük özverileri sayesinde bugün geleceğe güvenle bakıyoruz" dedi.

Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve Kurtuluş Savaşının diğer cephelerinde düşmana karşı göğsünü siper eden Türk milletinin bugün de ülkeyi içeriden ve dışarıdan bölmeye çalışan terör odaklarına karşı gereken mücadeleyi verdiğine işaret eden Ofluoğlu, "Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak yolunda, gerektiğinde yine şehitler ve gaziler vermekten asla kaçınmayacak olan bu millet, şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatırken, gazilerimizi toplumsal hayatta her zaman baş tacı edecek, layık oldukları saygı ve sevgiyi eksiksiz olarak yerine getirecek ve bu görevini yaşamı boyunca sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.