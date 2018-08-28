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28 Ağustos 2018 11:08

İspir’de önce boğalar sonra çevredekiler güreşti

Erzurum’un İspir ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde, tosunların sahne dışına çıkıp, park halindeki araçların arasına girmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

İspir’de önce boğalar sonra çevredekiler güreşti

28 Ağustos 2018 11:08


Aracında hasar meydana gelen sürücü ile tosun sahipleri arasında kavga çıktı. Polis, olayları güçlükle yatıştırırken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


İspir’in Panayır Meydanı’nda, her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlenen boğa güreşlerine, kent sakinleri büyük ilgi gösterdi. Meydanda güreştirilen iki tosun, bir süre sonra hızlanarak, sahne dışına çıktı. Park halindeki araçların arasına giren tosunların çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Tosunlar, kurulan çadırlara doğru giderken, çevredekiler de panikle kaçışmaya başladı. Aracında hasar oluşan kişi, zararının karşılanması için tosun sahipleriyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavga eden kişileri güçlükle ayırdı. Bu sırada otomobilinde hasar meydana gelen kişi, sinirlenip, aracını hızla sürmeye başlayınca bazı kişilere çarptı. Çevredekilerin arkasından koştuğu sürücü, kaçarken, polis de peşine düştü. Olaylar sırasında bacağından yaralanan 1 kişi, polisler tarafından İspir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.




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