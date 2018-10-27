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İspir'de trafik kazası 2 yaralı

Erzurum’un İspir İlçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un İspir İlçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza İspir Maden Köprübaşı mevkiinde öğlen saatlerinde saatlerin de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erzurum istikametinden gelen 16 GR 194 plakalı otomobil Bayburt güzergahına dönüş yaparken İspir'den Erzurum istikametine doğru seyir halinde olan 44 HC 750 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araç sahipleri İsmail Yıldırım ve Nuri Bedir kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kazanın ardından Maden Köprübaşı yolunda trafik kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

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