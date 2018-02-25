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25 Şubat 2018 13:36

İspir’in kurtuluşu coşkuyla kutlandı

Erzurum’un İspir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

İspir’in kurtuluşu coşkuyla kutlandı

25 Şubat 2018 13:36

yıldönümü, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da katılımıyla çeşitli etkinliklerle, coşkulu bir şekilde kutlandı.


İspir Hükümet Konağı önünde düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan kutlamalara Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkanı Osman Çakır ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda İspirli katıldı.


Törende yapılan protokol konuşmalarında, İspir’in işgalden kurtarılırken çekilen zorluklar, halkın kahramanlıkları ve özverisi dile getirildi.


İlçenin düşmandan kurtarılışının temsili olarak canlandırıldığı törende, yöresel oyanlar da sergilendi.




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