İspirli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İspirli mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Temelleri Erzurum'da atılan, milletimizin, vatanını düşman işgalinden kurtarmak için verdiği emsalsiz mücadelenin ardından ulaştığı zaferin taçlandırıldığı, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yılını kutluyoruz.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü coşkusunu ve heyecanını bu yıl çok daha farklı yaşıyoruz. Millet olarak ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı darbe girişiminin ardından milletimizin gösterdiği irade Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimizin şanlı mazisi, en zor şartlarda dahi dimdik ayakta kalabileceğini gösteren, yarınlarımız için bize güç veren, geleceğe düşeceğimiz notlar için çok önemlidir.

Kahramanlık destanlarının yazıldığı ülkemizi, muasır medeniyetlerin ötesine taşımak ve çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek bizlerin görevidir. Daha güçlü, daha huzurlu Türkiye'yi elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev; Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, tüm bunların sağlanması için fedakârlıkta bulunmaktır.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümünü kutluyorum."