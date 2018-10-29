İspirlilerden avcılara tepki

Erzurum'un İspir İlçesinde vatandaşlarla avcılar karşı karşıya geldi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte civar illerden gelen Avcılar adeta İspir'e akın etti. Avcıların bölgede gelişi güzel avlanma yaptığına teki gösteren Vatandaşlar avcılara karşı ayaklandı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına durumu bildiren köylüler tedbir alınmasını istediler.

İspir Kaymakamı ve Belediye Başkanıyla görüşen Köy Muhtarları, sivil toplum kuruluşları, yöre halkının tepkilerini ilettiler. “Keklik avına gelip Keçi vuruyorlar, Keçi avına gelip balık tutuyorlar, Yayla evlerini yakıyorlar, tarihi binalara zarar veriyorlar” diyen vatandaşlar, “İlçe halkı olarak avlanmaya karşı değiliz. Ancak avlanmak maksadıyla gelip ilçede ve dağ yayla gibi yerlerde huzuru kaçırıyorlar. Herkes av yapabilir her yerden avlanmak için resmi olarak gelip fazla katliam yapmadan vurduklarını şov yapar gibi sosyal medyadan paylaşmaları bölge insanımızı yaralıyor” diye konuştular.

İspir Kaymakamı Faruk Erdem, av belgesi olanların kurallar çerçevesinde avlanabileceğini ancak bölgenin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceklerini belirtti.