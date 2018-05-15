İsrail’e tepki olsun diye ismini değiştiriyor

Erzurum’un Pasinler ilçesi Epsemce Mahallesi’nde yaşayan İsrail Dal isimli vatandaş, İsrail’in son günlerde Gazze’de yapmış olduğu insanlık katliamına tepki göstermek için İlçe Nüfus Müdürlüğüne dilekçe vererek İsrail olan ismini değiştirme talebinde bulundu.

İsminden dolayı çok rahatsız olduğunu ifade eden İsrail Dal, "Yakın çevremde sürekli alay konusu oluyorum. Tüm arkadaşlarım ismimi değiştirmemi istiyor. Resmi işlemlerde sıkıntı yaşıyorum. Katil İsrail devletinin Filistin’de Müslümanlara her geçen gün artarak yapmış olduğu zulme kayıtsız kalmamak için ismimi değiştirmek ve Gazze’deki Müslüman kardeşlerime destek vermek için katil İsrail devletine de tepki göstermek için ismimi değiştirmek için başvuruda bulundum. Artık İsrail ismi beni çok rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.