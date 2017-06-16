İstanbul’da ölü bulunan asker memleketi Oltu’da toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, askerlik görevini yaptığı Malatya’dan izin için Oltu’ya gelen Yasin Açar, izin dönüşünde birliğine teslim olmayarak İstanbul’a gitti.100 günlük asker olan Yasin Açar Bulunmadan önce Malatya Komuta Yeri Birliğinden yaklaşık 10 gündür firarı verilen asker Açar’ın İstanbul’da Marmara Denizi’nde cesedi bulundu.

Oğullarının öldüğü haberini alan Açar ailesi yasa boğulurken kardeşi Abdullah Açar, “Pazar günü Malatya’daki askeri birliğine teslim olmak üzere, kardeşimi 3 Haziran Cumartesi günü buradan uğurladık. Ancak İstanbul’dan kardeşime normal olmayan bir numaradan telefon gelmiş, ‘buraya gelsene, her şeyini ayarladık sana yer yaptık’ diye. Telefon üzerine İstanbul’a gitmiş ve oradan da bize ‘hakkınızı helal edin’ şeklinde mesaj attı. Kendisine bir müddet ulaşamadık, daha sonra da İstanbul’da denizde boğulduğunu öğrendik” dedi.

Yasin Açar’ın babası Necmi Açar ise, “15 gün önce izine geldi. Çobanlık yaptığım için burada yoktum. Sonra yanıma el öpmeye geldi ‘Ben Malatya’ya gidiyorum’ diye. Harçlığını verdim yolculadım. Daha sonra Malatya’daki komutanı ölüm haberini verdi” şeklinde konuştu.

Ayakta durmakta güçlük çeken annesi Ayşe Açar, “Oğlum en son gitmeden önce ‘anne gel seninle çiğköfte yiyelim fotoğraf çekilelim, bahçeye gidelim fotoğraf çekilelim. Hiç aklıma gelmedi. Ben götürdüm yola vurdum. ‘Anne gelme üstün iyi değil’ dedi. Son mesajında da ‘Anne hakkını helal et’ yazmış” diye konuştu.

Komşularıysa, “Sessiz ve kimseye zararı olmayan kendi halinde bir çocuktu. Herkes çok üzgün” dedi.

Yasin Açar’ın Türk Bayrağı’na sarılı cenazesi askerlerin omuzlarında köyü Çamlıbel’e getirilirken yüzü, uzun süre suda kalan bedeninde deniz canlılarının zarar vermesi üzerine oluşan tahribatlardan dolayı ailesine gösterilmedi.

3 kardeşten en büyüğü olan Yasin Açar, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıbel mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Askerin defin işleminden sonra Piyade Binbaşı Ahmet Dipçin baba açara Türk Bayrağı ve oğlunun resmini verdi .Cenazeye Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Askeri erkan, Oltu Belediye Başkan Vekili Ekrem Cebeci, Ak parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin ve Çok sayıda vatandaş katıldı.