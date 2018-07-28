İşte Erzurumlunun harcama listesi

Erzurum’da hanehalkı harcamalarında ilk sırayı Türkiye genelinde olduğu gibi kira, gıda ve yakacak giderleri oluşturuyor. Son yıllarda artan refahla birlikte otomobile olan yüksek talep, Erzurumlu ailelerin giderlerine yakıt harcamalarını da ekledi.

KİRA GİDERLERİ

Erzurum’da çok hızlı biçimde gelişen kentsel dönüşüm ve beraberindeki konutlaşmaya rağmen kira giderleri hanehalkı harcamalarındaki önceliğini koruyor. Kent merkezi dışındaki yerleşim alanlarında 2+1 konut kiralarının 500’e ulaştığı Erzurum’da şehir merkezindeki konut kiraları 750 TL’den başlıyor, 2’bin TL’ye kadar ulaşıyor.