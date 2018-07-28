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28 Temmuz 2018 13:24

İşte Erzurumlunun harcama listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması verilerini açıkladı.

İşte Erzurumlunun harcama listesi

28 Temmuz 2018 13:24

Erzurum’da hanehalkı harcamalarında ilk sırayı Türkiye genelinde olduğu gibi kira, gıda ve yakacak giderleri oluşturuyor. Son yıllarda artan refahla birlikte otomobile olan yüksek talep, Erzurumlu ailelerin giderlerine yakıt harcamalarını da ekledi.


KİRA GİDERLERİ


Erzurum’da çok hızlı biçimde gelişen kentsel dönüşüm ve beraberindeki konutlaşmaya rağmen kira giderleri hanehalkı harcamalarındaki önceliğini koruyor. Kent merkezi dışındaki yerleşim alanlarında 2+1 konut kiralarının 500’e ulaştığı Erzurum’da şehir merkezindeki konut kiraları 750 TL’den başlıyor, 2’bin TL’ye kadar ulaşıyor.




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