İşte Erzurum’un okuma-yazma karnesi

2016 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre; 6 yaş ve üzeri nüfus grubu içerisinde okuma-yazma bilmeyenlerin en çok yoğunlaştığı kesim ise, 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzurum’un okuma-yazma profilini çıkardı. 2016 yılına ait veriler doğrultusunda yapılan incelemede, 6 yaş üzeri nüfus ele alındı. ADNKS kayıtlarına göre; Erzurum’da okuma yazma bilmeyenlerin büyük bir bölümünü 65 yaş üzeri nüfus oluşturuyor. Bu yaş grubu içerisinde bulunan ve okuma-yazma bilmeyenlerin sayısının 21 bin 713 kişi olarak belirlendiği Erzurum’da, sıralamanın en altını ise, 37 kişiyle 14-14 yaş grubu oluşturuyor.

OKUMA-YAZMA BİLMEYLENLERİN 6 YILLIK PROFİLİ

Türkiye İstatistik Kurumu (ADNKS) verilerine göre; 14-17 yaş aralığında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2010’da 770 iken, bu rakam 2015 yılında 57’ye, 2016’da da 37’ye düştü. 18-21 yaş aralığında bulunan ve okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 2010 yılında bin 623 iken, bu rakam 2015 yılında 248, 2016’da ise, 136’ya geriledi. 22-24 yaş aralığında olan ve okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 2010 yılında bin 602 olarak kayıtlara geçerken, 2015’te bu rakam 624’e, 2016’da da, 490’a düştü. Yine 25-29 yaş grubunda okuma-yazma bilmeyen nüfus 2010 yılında 2 bin 704 olarak belirlenirken, 2015 yılında bu rakam bin 538, 2016 yılında ise, bin 380 oldu.

Erzurum’da sırasıyla 30-34 yaş aralığında 2010 yılında okuma yazma bilmeyen sayısı 2 bin 839 kişi, 2015 yılında bin 729 ve 2016 yılında bin 469 oldu. 35-39 yaş aralığında 2010’da okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 2 bin 913 iken 2015 yılında bu rakam bin 765’e gerilerken, 2016’da ise, bin 738’e düştü. 40-44 yaş aralığında 2010 yılında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 bin 478 iken, 2015 yılında bu rakam önce bin 825’e, ardından 2016’da ise, bin 724 kişiye düştü. 45-49 yaş aralığında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 4 bin 200 olarak kayıtlara geçerken, 2015 yılında bu rakam bin 739 olarak belirlendi. Aynı yaş grubunda bulunan ve okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 2016 yılında ise, bin 608 olarak gerçekleşti.

REKORU 65 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUS KIRDI

Erzurum’da 2010 yılında 50-54 yaş aralığında okuma yazma bilmeyen kişilerin sayısı 4 bin 41 iken, 2015 yılında bu rakam 3 bin 134, 2016 yılında da, 2 bin 913 oldu. 55-59 yaş aralığında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2010’da 5 bin 510 kişiyken, 2015 yılında bu rakam 3 bin 330’e geriledi. Aynı grubun 2016 yılı profili ise, 2 bin 870 kişiden oluştu. 60-64 yaş aralığında bulunan ve okuma- yazma bilmeyenlerin sayısı 2010 yılında 6 bin 493 olurken, 2015 yılında 4 bin 634, 2016 yılında da, 4 bin 771 oldu. 65 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ise, dikkat çekti. 2010 yılında Erzurum’da 65 yaş üstü nüfus içerisinde okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 22 bin 857 iken, 2015 yılında da bu rakam 22 bin 431’e geriledi. 65 yaş ve üzeri nüfusun 2016 fotoğrafı ise, 21 bin 713 olarak kaydedildi.

Öte yandan TÜİK’in verileri doğrultusunda ortaya çıkan manzara, Erzurum’daki okuma-yazma bilmeyen nüfus oranının giderek azıldığını gözler önüne sererken, her yaş grubundaki yıllık değişim dikkatlerden kaçmadı.