İşyerinden 21 bin TL çalındı

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesi Çaykara Caddesi’nde bir işyerine giren hırsızlar kasada bulunan 21 bin 992 TL’yi alarak kayıplara karıştı.

Sabah işyeri açtığında kasasında paraların çalındığını gören işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların Ö.F.Ö ve Y.C.D. olduğunu belirledi. Çalınan 20 bin 670 TL para şüphelilerden temin edilerek işyeri sahibine teslim edilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi.