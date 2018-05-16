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16 Mayıs 2018 10:39

İyi bir gülümseme kişide özgüveni arttırıyor

Yrd.

İyi bir gülümseme kişide özgüveni arttırıyor

16 Mayıs 2018 10:39

Doç.Dr. iyi bir gülümsemenin kişi de özgüveni artırdığını söyledi.


Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüş tasarımı, diş hekimliğinde kişinin yüzüne uygun estetik ve ideal olan gülüşünü verebilmektir. Sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır" dedi.


Diş yapısının, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizildiğini söyleyen Uzm. Dr. Kışlaoğlu, "Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak gerekir. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Bu duruma kişinin altın oranlarını belirleme denilir. Estetik gülüş tasarımı olabilmesi için bazı faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenmektedir. Bu faktörler; yüz hatları, dişin yapısı, rengi, dudaklar, kişinin cinsiyeti, yaşı, gülüş ifadesindeki simetri yani altın oranıdır. Gülüş tasarımıyla her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere kavuşmanız mümkün. Diş beyazlatmadan, görünmeyen diş teline kadar estetik amaçlı birçok yenilik gülüş tasarımını kapsar” şeklinde konuştu.




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