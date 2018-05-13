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13 Mayıs 2018 19:44

İYİ Parti anneleri unutmadı

İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile Milletvekili aday adayı Canan Uçar, semt pazarını ziyaret ederek, kadınlara karanfil dağıttılar.

İYİ Parti anneleri unutmadı

13 Mayıs 2018 19:44


İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile Milletvekili aday adayı Canan Uçar, Yenişehir’de Pazar günleri kurulan semt pazarına çıkarma yaptı. Pazar esnafıyla görüşüp vatandaşlarla sohbet eden İYİ Partililer, anneleri de unutmadı.


Pazarda alışveriş yapan kadınlara karanfil dağıtan İYİ Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Canan Uçar, “Annelik; en fazla özveri, sabır ve emek gerektiren bir ömür boyu devam eden kutsal bir görevdir. Güçlü, mücadeleci ve fedakar annelerimiz olduğu sürece, daha aydın, sağlam karakterli, özgüveni yüksek nesiller yetişeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bizler için her türlü zorluğa göğüs geren annelerimizin, bizlere daha güzel bir gelecek sunmak, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu öğretmek için yaptıkları fedakarlıkları saymakla bitiremeyiz. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.


İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu ise “Ne yaparsak yapalım annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. İYİ Parti teşkilatları olarak bugün anneleri yalnız bırakmak istemedik. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.




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