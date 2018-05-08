Kadın seçmenlerin İYİ Parti’ye olan ilgisi hergeçen gün artıyor. Dün parti binasını ziyarete gelen kadın seçmenler il başkanı İbrahim Dumlu ve Milletvekili aday adayı Canan Uçarla bir araya geldi. İYİ Parti’nin kadınlara yönelik önemli çalışmalarının olduğunu ve bunu peyder pey hayata geçirdiklerini belirten İl Başkanı Dumlu, kadınlarımızın siyasette kalıcı olmaları gerektiğini ve bu konuda en önemli projelere yine İYİ Parti’nin imza attığını hatırlattı.

Yaptığı her ziyarette kadınların ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten İYİ Parti Milletvekili aday adayı Canan Uçar ise, İYİ Parti’nin kadınlara verdiği önemin diğer partilere de örnek olması gerektiğini ifade etti. Seçim sürecinde kadın seçmenlere büyük görevler düştüğünün de altını çizen Uçar, “Partimizi iktidara taşımak için hep birlikte hareket etmek zorundayız. Herkes elini taşın altına koymalı. Mücadele her zaman kadınlarla birlikte olur. Biz İYİ Parti olarak şehrimizi kadınların varlığıyla kalkındırmak istiyoruz. Bizi diyer partilerden ayıran özelliğimizde budur” dedi.

KADINLARDAN CANAN UÇAR’A TAM DESTEK

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Canan Uçar’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten kadın seçmenler ise, “Bu süreçte Canan hanıma her türlü desteği veriyoruz. İnşallah meclise gidip Erzurumlu kadınların sesi olacaktır. Gece-gündüz yanında olup, sonuna kadar destek vereceğiz” dediler.