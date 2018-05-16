Aşkale’nin gelişmesi, esnafın, çiftçinin ve üreticinin geçim sıkıntısı olmadan hayatını sürdürmesi için çalışacaklarını belirten Uçar, “Tek derdimiz Aşkale’nin iyi olması” dedi.

İYİ Parti Milletvekili aday adayı Canan Uçar, seçim çalışmaları kapsamında dün Aşkale ilçesini ziyaret etti. İlçeyi karış karış dolaşan Uçar, kuyumcusundan kasabına, kuaför salonundan kahvehanelere kadar elini sıkmadığı esnaf kalmadı. İYİ Parti’nin projelerini anlatarak destek isteyen Uçar, Aşkale’nin yıllarca çözülemeyen sorunları olduğunu ve bu sorunların İYİ Parti iktidarıyla çözüme kavuşacağını ifade etti. Tüm ilçelerde olduğu gibi Aşkale’de de başta işsizlik olmak üzere yığınla sorunun karşılarına çıktığını belirten Uçar, “Dünyanın neresine giderseniz gidin, şehirlerarası yol üzerinde kurulan bütün ilçelerin geliştiğini görürsünüz. Erzurum’da ise bunun tam tersi yaşanıyor. Bırakın şehirlerarasını uluslar arası bir yol üzerinde bulunan Aşkale, Pasinler ve Horasan gibi ilçelerimizin yatırımlardan nasibini almadığını görüyoruz. Biz bu ilçelerimize de hak ettiği değeri vermek için yola çıktık. İnşallah İYİ Parti iktidarıyla Erzurum ve ilçeleri şaşalı günlere kavuşacak. Millet ittifakıyla ise topyekün bir kalkınma hamlesinin ilk ışığı Erzurum’da yanacak” dedi.

Kalkınma fabrikayla olur

İktidarın ilçelere ufak tefek dokunuşlar yaparak milletin gözünü boyamaya çalıştığını da ifade eden Uçar, “İktidar Erzurum’a milyarlarca dolar yatırım yapıldığını savunuyor. Ben hiçbir ilçemizde işsizliği önleyecek, o ilçeye katma değer sağlayacak bir tane yatırım görmedim. Asfalt dökmek ve kaldırım taşı döşemekle kalkınma olacaksa vay halimize. Biz İYİ Parti olarak dersimize çok iyi çalıştık. Artık değişim zamanı geldi. Aşkaleli hemşerilerimden destek istiyorum. Partimizin iktidarında gerek özgürlükler noktasında gerekse ekonomik gelişmişlikte Aşkale İYİ olacak” diye konuştu.