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07 Mayıs 2018 16:20

İYİ Parti Milletvekili aday adayı Canan Uçar’dan ESOB Başkanı Fırat’a ziyaret

İYİ Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Canan Uçar, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Rasim Fırat’ı ziyaret etti.

İYİ Parti Milletvekili aday adayı Canan Uçar’dan ESOB Başkanı Fırat’a ziyaret

07 Mayıs 2018 16:20


İYİ Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Canan Uçar, seçim çalışmaları kapsamında ESOB Başkanı Rasim Fırat’ı ziyaret etti. Dün yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Fırat’ı kutlayan Uçar, ESOB’un çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


İYİ Parti’nin değişim ve dönüşümün yeni adresi olduğunu belirten Uçar, “Esnafın sorunlarını yakından biliyorum. Kısa sürede yüzlerce esnafı ziyaret ederek taleplerini dinleme fırsatı buldum. İyi Parti iktidarıyla inşallah tüm sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi.


ESOB Başkanı Rasim Fırat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçim çalışmalarında Canan Uçar’a başarılar diledi.




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