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10 Temmuz 2017 12:53

İyilik Gönüllüleri’den örnek hareket

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında Çevre Temizliği düzenledi.

İyilik Gönüllüleri’den örnek hareket

10 Temmuz 2017 12:53

Gençler, yazın kavurucu sıcağına rağmen, çevre temizliği yaparak takdir topluyor.


Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi, örnek bir projeye daha imza atarak, çevre duyarlılığını gösterdi. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında çevre temizliği düzenledi.


Gençlik liderleri ve iyilik gönüllüleri, şehrin turizm ve piknik alanlarını gezerek, çevre temizliği yaptı.


Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Bahtiyar Akan’ın öncülüğünde gençler Abdurrahman Gazi Türbesi’nin çevresinde ve piknik alanında çevre temizliği yaparak takdir topladı. Ellerine çöp poşetlerini alan iyilik gönüllüleri, çevreye atılan poşet ve plastik şişeleri topladılar. Gençlik Merkezleri; gençlere çevre bilincini aşılamak, duyarlı bir nesil yetiştirmek adına çevre temizliği gerçekleştirildiği ve iyilik yapmalarının alışkanlık haline getirilmesi amaçladı.


Gençlerin, piknik alanı ve turizm merkezlerinde yaptığı duyarlı davranış çevredeki piknik yapan vatandaşlar tarafından ilgi gördü ve memnuniyetle karşılandı. Gençler, piknik yapanların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarına dikkat çektiler ve yaptıkları çevre temizliği etkinliği ile örnek teşkil ettiler.


Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Temiz ve sağlıklı bir çevre, insanların ve canlıların yaşayabilmesi için temel koşulu olduğunu belirterek, “ İnsanlar çevresiyle uyum içinde yaşamak zorundadır. İnsan hayatının devamını sağlayan sağlığı korumak ise ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkündür. Bu nedenle vücudumuzu ve elbisemizi temiz tuttuğumuz gibi yaşadığımız uzak ve yakın çevremiz olan, evimizi, sokağımızı, okulumuzu, doğayı, piknik alanlarını, kısaca içinde yaşadığımız dünyamızı da temiz tutmalıyız. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve İyilik Gönüllülerine bu hassasiyetlerinden dolayı kutlayarak, teşekkür etti.




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