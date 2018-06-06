Jandarmadan çocuklara anlamlı jest

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen etkinlikte çocuklara Jandarma Özel Hareket Timinin tanıtımı ile zırhlı araç, kobra aracı, mayın detektörü, telsiz silah ve diğer teçhizatların tanıtımı yapıldı.

Jandarma mensupları, çocuklara terörle mücadele, asayiş ve trafik hizmetlerine ilişkin teçhizat ve malzemeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Keyifli anlar yaşayan çocuklara, Jandarma mensupları yoğun ilgi gösterdi

Etkinlikte gösteri yapan eğitimli Jandarma Köpeği Gurbet ise çocukların ilgi odağı oldu. Gurbet ile yakından ilgilenen çocuklar, bol bol fotoğraf çekildiler.

Nene Hatun Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Jandarma mensuplarına teşekkür ettiler.

Hayatlarında ilk defa böyle bir deneyim yaşadıklarını ifade eden çocuklar, Jandarma teşkilatını yakından tanıma imkânı bulduklarını söylediler.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Nihat Polat ise çocuklara yönelik yapılan bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, Jandarma Bölge Komutanlığına farkındalık oluşturan bu etkinliğinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlik sonunda Jandarma mensupları tarafından, çocuklara kitap hediye edildi.