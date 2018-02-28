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28 Şubat 2018 12:07

Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 161 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ile 2 bin 660 paket sigara ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

28 Şubat 2018 12:07


Edinilen bilgiye göre, yapılan istihbarı çalışma sonucu, Artvin’den Erzurum’a gümrük kaçağı alkollü içki ve Sigara getirilerek Erzurum’da piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine aracın yapılan takibi sonucu, jandarma ekiplerince kaçak malzemelerin bulunmaması için dere yatağına atılmış halde 161 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ile 2 bin 660 paket sigara ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında 46 bin 794 TL idari para cezası uygulanarak adli makamlara sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi.




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