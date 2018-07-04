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04 Temmuz 2018 12:53

Jandarmadan ‘Kulağınıza küpe olsun’ uyarısı

Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlıklarının yaşanmaması için çalışmalarını başlattı.

Jandarmadan ‘Kulağınıza küpe olsun’ uyarısı

04 Temmuz 2018 12:53


Oltu kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik, alınması gereken tedbirlerin sıralandığı bir afiş yayınlandı. İlçe merkezi ve tüm mahallelerde vatandaşların sıklıkla geçtiği cadde ve sokaklara asılan afişler ile vatandaşlar uyarıldı.


Afişlerde, köy ve mahallelerde hayvan sahiplerinin barınak ve damlardan hırsızlık olmaması için güvenlik tedbirleri almaları istendi.


Güvenlik tedbirlerinin sekiz ayrı madde olarak sıralandığı afişlerin yanı sıra, asayiş ekipleri sözlü olarak da uyarılarda bulunarak emniyet tedbirlerini sürdürüyor.


Asayiş ekiplerinin bizzat katılarak astıkları afişlerde, hayvanların başıboş bırakılmaması, hayvan barınaklarının aydınlatması ve kilit altına alınması, yeteri kadar çoban ve çoban köpeğinin bulundurulması, mahallelere gelen yabancılara karşı keşif amaçlı geldikleri düşünülerek tedbirli olunması gibi konu başlıkları ön plana çıktı.




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