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Jandarmadan nefes kesen operasyon

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili 4 şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı.

Çalınan 6 büyükbaş hayvan bulunurken, zanlılar ise adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgilere göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin takibi sonucu yapılan operasyonla Ağrı'dan Erzurum'a gelerek büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 şüpheli şahıs yakalanırken, çalındığı belirlenen 6 büyükbaş hayvan da bulundu. Yapılan araştırmalarda çalınan 6 büyükbaş hayvanın Aziziye ilçesinde ikamet eden vatandaşlara ait olduğu tespit edilerek hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Öte yandan, 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.

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