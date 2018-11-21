Jandarma'dan Şehitler anısına hatıra ormanı

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı'nce ilçede tüm şehitler anısına oluşturacağı hatıra ormanına ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Aşkale Erzurum karayolları güzergahı, Fatih Petrol mevkiinde Jandarma Şehitler Ormanı adıyla düzenlenen alana jandarma ekipleri tarafından ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Aşkale İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Semih Karakaş "Hem bölgeyi yeşillendirelim, hem şehitlerimizin adını yaşatma adına, zaten unutulması mümkün değil ama o manada başlattığımız bir çalışmaydı. Bu çalışmalarımıza iler ki zamanlarda da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Hatıra Ormanı olarak belirlenen alanda 400 fidan toprakla buluştu.