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Jandarmadan silah kaçakçılarına yönelik operasyon

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs ve 8 adet silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, istihbari çalışmalar neticesinde Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bazı şahısların “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçunu işledikleri yönünde bilgi elde edilmiştir. Bu kapsamda şahısların faaliyetleri takip altına alınarak yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız Kalaşnikov marka piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız G1 marka piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 8 adet şarjör ile 172 adet fişek ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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