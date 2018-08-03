Judonun gururu Esenboğa

Şampiyon judocuyu ödüllendiren GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Erkan her yönü ile örnek bir sporcu” dedi.

Judo minderlerinde Erzurumlu Erkan Esenboğa’nın bileği bükülmüyor.

Olimpiyat şampiyonu Judocu Erkan Esenboğa tatamiye bir kez daha damga vurdu. İşitme Engelliler Federasyonu Faaliyet Programında yer alan Isparta’da yapılan Judo Türkiye Şampiyonası şampiyon oldu.

2017 yazında Samsun’da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatlarında kürsünün en üst basamağına çıkarak olimpiyat şampiyonu olan Milli sporcu Erkan Esenboğa, bu kez de 26 Temmuz 2018 tarihinde Isparta’da gerçekleşen Türkiye şampiyonasında rakiplerinin sürpriz yapmalarına izin vermeyerek üst üste altıncı kez Türkiye şampiyonu olarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Şampiyon judocu aynı zamanda antrenörü olan GHSİM Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Taşkesenligil, şampiyon judocuyu tebrik ederek, büyük başarısından ötürü kutladı.

Milli sporcuya hediye veren Taşkesenligil, “Erkan her yönü ile örnek bir sporcu kardeşimiz. Kendisi üst üste altıncı kez Türkiye şampiyonu olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Hem bizim gururumuz oldu. Hem de kendi adına önemli bir başarı elde etti” dedi.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Erkan Esenboğa’nın altıncı kez Türkiye Şampiyonluğunu kazanmasının gurur vesilesi olduğunu belirten GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erkan Esenboğa’yı ve antrenörü olan Yaşar Elen’i büyük başarısından ötürü kutladı.

60 kiloda Türkiye şampiyonu olan milli judocu Erkan Esenboğa, “Olimpiyat şampiyonu olarak, Isparta’ya gittim. Orada Türkiye şampiyonu olmam gerekiyordu, oldum. Bir olimpiyat şampiyonu olarak antrenmanlarımı hiç aksatmayarak, sporcu kimliğimden en ufak ödün vermeden, Türkiye şampiyonasına hazırlandım. Rakiplerimi küçümsemeden tatamide elimden gelenin en iyisini yaptım ve altı kez üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Desteklerinden ötürü İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil’e, Kulüp Başkanımız Güngör Şenses’e ve bana bugünlere gelmemde büyük katkıları olan Yaşar Elen Hocama teşekkür ediyorum” dedi.