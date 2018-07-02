Kablo hırsızları şehir polis kameralarına takıldı

Gece saat 03.00 sularında Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden bir okul inşaatından içerisinde bakır bulunan toplam 220 metre kablonun çalınmasıyla ilgili harekete geçen Oltu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki şehir polis kameraları üzerinden yaptığı titiz çalışma sonrası olaya karışan S.G.’ye ait aracı tespit etti. Oltu’da yakalanarak gözaltına alınan S.G. isimli şahsın sorgusunda çemberi iyice daraltan asayiş ekipleri, suç ortaklarının S.Ş., H.D. ve C.Y. isimli şahısların olduğunu öğrendi. S.Ş. isimli şahıs Oltu’da, H.D. ve C.Y. isimli şahıslar ise Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi’nde yakalanarak Oltu’ya getirildi.

Şahısların gözaltında tutulduğu, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.