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13 Haziran 2018 14:35

Kaçak silah imalatına jandarmadan şafak operasyonu

Erzurum’un Uzundere ilçesinde silah ve mühimmat imal edilerek satışının yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

Kaçak silah imalatına jandarmadan şafak operasyonu

13 Haziran 2018 14:35

Operasyon kapsamında çok sayına silah ve mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah 05.00 sıralarında bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada evin zemin kısmında bulunan ve silah ve mühimmat imalathanesi olarak kullanılan sığınak içerisinde, 15 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet mavzer piyade tüfeği, 4 adet av tüfeği, 3 adet havalı tüfek, 3 adet silah üstü dürbün, 128 adet tabanca fişeği, 40 adet Mavzer Piyade tüfeği fişeği, 1 adet torna makinesi, 180 adet tabanca yedek parçası, 11 adet tabanca şarjörü, 130 adet tabanca boş kovanı, 13 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet harbi ve 2 adet av fişeği kütüklüğü ile çok miktarda silah ve mühimmat imalında kullanılan mengene, metal cetvel, matkap, vidalama aleti, testere, zımpara kağıdı, boya, matkap ucu, yapıştırıcı, kelepçe, çekiç, tornavida ele geçirildi.


Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi.




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